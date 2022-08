Reddit's Favorite Weed Stock SNDL verzeichnet atemberaubendes Umsatzwachstum, aber Cantor senkt Kursziel

SNDL Inc. (NASDAQ:SNDL) veröffentlichte am Montag seine finanziellen und operativen Ergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2022 endete, und enthüllte einen Rekord-Nettoumsatz von CA$223.7 Millionen (173,3 Millionen US-Dollar), verglichen mit 9,2 Millionen CA$ im zweiten Quartal 2021, was einem Anstieg von 2.344 % entspricht. Der Nettoverlust belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 74,0 Mio. CA$, verglichen mit einem Nettoverlust von 52,3… Hier weiterlesen