Reddit-Aktien gehen zum Höchstpreis an den Start

Mit einem Aktienpreis von 34 Dollar wäre das soziale Netzwerk rund 6,4 Milliarden Dollar wert.

Reddit hat seine Aktien für den bevorstehenden Börsengang am oberen Ende der Zielspanne bewertet, was als Zeichen wachsender Begeisterung unter den Investoren für neue Börsennotierungen gedeutet werden kann. Das Unternehmen, das unter dem Tickersymbol "RDDT" an der Börse debütieren wird, setzte den Preis seiner Aktien auf 34 US-Dollar fest, was einer Bewertung des sozialen Netzwerks von rund 6,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies liegt am oberen Ende der erwarteten Bewertungsspanne für das Angebot, jedoch unterhalb der Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar, die Reddit im Jahr 2021 erreicht hatte.

Die positive Aufnahme von Reddit und des Technologieunternehmens Astera Labs, dessen Börsengang am Mittwoch erfolgreich war und dessen Aktien um mehr als 70 % stiegen, könnte darauf hindeuten, dass der in den letzten zwei Jahren gebeutelte IPO-Markt sich erholen könnte. Astera, ein Unternehmen, das Halbleiter-basierte Produkte herstellt, welche Unternehmen für den Aufbau von Cloud- und KI-Infrastrukturen verwenden, hatte seinen Börsengang bereits zwei Dollar über der anvisierten Preisspanne angesetzt.

Reddit hat einen erheblichen Teil seines Börsengangs seinen aktivsten Nutzern zur Verfügung gestellt und auch einen Teil für individuelle Investoren reserviert – ein ungewöhnlicher Schritt, der die Aktie volatiler machen könnte. Das Unternehmen wählte eine vergleichsweise konservative Preisspanne für das Angebot, teilweise in dem Bewusstsein, dass seine treuen Nutzer die Aktie zum IPO-Preis kaufen würden.

Viele Nutzer von Reddit stehen dem Potenzial der Aktie jedoch skeptisch gegenüber. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese kritischen Stimmen den Aktienkurs beeinflussen können, falls überhaupt. Nutzer auf dem berüchtigten WallStreetBets-Forum von Reddit und anderen Subreddits haben in den letzten Wochen gepostet, dass sie planen, den Kauf der Reddit-Aktie zu meiden und möglicherweise sogar gegen das Unternehmen zu wetten, indem sie die Aktie leerverkaufen.

Reddit wird an der New Yorker Börse gehandelt. Obwohl ein starker Ausgabepreis keinen Erfolg des Aktienhandels garantiert, ist es in der Regel ein ermutigendes Zeichen. Morgan Stanley hatte die Führungsrolle bei den Börsengängen sowohl von Reddit als auch von Astera inne.

