Redcentric Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat Redcentric einen RSI-Wert von 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 34, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Redcentric eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis einer langfristigen neutralen Stimmungsbild führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Redcentric beträgt derzeit 124,41 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 127 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 117,87 GBP. Somit wird die Aktie mit +7,75 Prozent Abstand als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Redcentric mit einer Rendite von -4,92 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt Redcentric mit 0,35 Prozent über der mittleren Rendite der vergangenen 12 Monate von -5,27 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.