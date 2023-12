Redcentric Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das IT-Dienstleistungsunternehmen Redcentric wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,06, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 106,73 eine Unterbewertung von 77 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält Redcentric eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) für Redcentric liegt bei 55, was zu einer neutrale Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich auf 31,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Redcentric auf dieser Basis.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 124,47 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 127 GBP liegt, was einer Abweichung von +2,03 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 117,44 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt mit +8,14 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Redcentric auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche hat Redcentric in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors lag die Rendite von Redcentric um 1,83 Prozent höher. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Redcentric in dieser Kategorie ebenfalls neutral bewertet.