Redcentric Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die IT-Dienstleistungsfirma Redcentric verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,78 Prozent, was 10,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Redcentric im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,66 Prozent, was 2,52 Prozent über dem Durchschnitt (-7,18 Prozent) des Informationstechnologiesektors liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -4,96 Prozent, und Redcentric liegt aktuell 0,3 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Redcentric-Aktie liegt bei 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 40,59 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Redcentric.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Redcentric in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Häufigkeit der Beiträge zu Redcentric zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt führt dies zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Aktie.