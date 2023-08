Redcare Pharmacy: Die Anlysten heben die Daumen

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

Mitte August neigte die Redcare-Pharmacy-Aktie plötzlich zur Schwäche. Der Kurs hatte Ende Juli die Marke von 110 Euro erreicht und konnte diese Anfang August auch überwinden. Damit schien der Weg zur Fortsetzung der Rallye zunächst frei zu sein. Doch im Bereich von 115 Euro zeigten sich die Verkäufer. Sie zwangen den Kurs in eine kurze, allerdings auch recht kräftige Korrektur.

In ihrem Verlauf wurde die runde Marke von 100 Euro noch einmal getestet. Dass die Bullen diesen Test in der vergangenen Woche recht souverän für sich entscheiden konnten, dürfte auch der Unterstützung durch Banken und Analysehäuser geschuldet sein, denn in den letzten Tagen äußerten sich gleich mehrere Analysten sehr positiv zu Redcare Pharmacy.

Den Anfang machte vergangenen Montag der Analyst Michael Heider von Warburg Research. Er...