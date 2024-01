Redcare Pharmacy-Aktie im Höhenflug: Positive Analystenbewertung sorgt für Kurssprung

Am Freitag lösten positive Neubewertungen der Online-Apotheken Redcare Pharmacy und DocMorris durch die Berenberg Bank eine Kursrally bei deren Aktien aus.

Die Berenberg Bank hat am Freitag für Aufsehen gesorgt mit ihren positiven Neubewertungen von Redcare Pharmacy und DocMorris. Diese empfiehlt die Anlagebank nun zum Kauf und hob ihre Kursziele für beide Online-Apotheken deutlich an. Damit stießen sie bei Anlegern auf große Begeisterung und sorgten für eine regelrechte Kursrally: Die Aktien von Redcare, ehemals Shop Apotheke, legten im MDAX um 5,19 Prozent auf 134,70 Euro zu, während die Anteile von DocMorris in der Schweiz sogar um 10,67 Prozent auf 77,80 Franken stiegen.

Auslöser für diese positive Entwicklung war der verpflichtende Start des elektronischen Rezepts (E-Rezept) in Deutschland Anfang Januar. In Anbetracht dessen hob Analyst Gerhard Orgonas seine Kursziele an und schätzt das Potenzial der beiden Aktien nun deutlich höher ein. Für Redcare sieht er nun ein Ziel von 190 Euro, während er zuvor bei 120 Euro lag. Für DocMorris wurde das Ziel von60 auf100 Franken angehoben - eine Steigerung um satte 40 Prozent.

Eine wichtige Rolle spielt hier die Dynamik, die sich durch das E-Rezept in Deutschland entfaltet. Derzeit werden bereits über 400.000 E-Rezepte wöchentlich eingelöst, was einem Wachstum von über 4000 Prozent im Vergleich zu den 9000 Rezepten im Juni letzten Jahres entspricht. Auch die Einführung des E-Rezepts in Online-Apotheken wird immer wahrscheinlicher und könnte bereits im ersten Quartal dieses Jahres erfolgen.

Der Experte von Berenberg prognostiziert daher für Redcare ab 2024 ein jährliches Umsatzwachstum von 100 Prozent bei deutschen E-Rezepten. Auch die Marktanteile sollen weiter gesteigert werden und steigende Margen sowie ein positiver freier Mittelzufluss im Bereich rezeptfreier Medikamente sollen die Aktie in die Höhe treiben. Mit einem aktuellen Kursziel von 190 Euro liegt das Potenzial somit bei über 40 Prozent.

Auch für das deutsche Geschäft von DocMorris erwartet Orgonas ab2024 eine jährliche Wachstumsrate von 100 Prozent im E-Rezept-Bereich. Für Anleger, die bereits in die Aktien investiert sind, könnte dies ein verbleibendes Kurspotenzial von etwas mehr als 20 Prozent bedeuten. Im vergangenen Jahr konnten sowohl Redcare als auch DocMorris starke Kursgewinne verzeichnen - beide Aktien haben sich etwa verdreifacht.

Insgesamt befindet sich Redcare auf Platz eins der bedeutendsten Indizes der Dax-Familie, was die größten Kursgewinne im Jahr 2023 betrifft. Allerdings ist die Aktie seit ihrem Höchststand vor Weihnachten leicht zurückgegangen. Dennoch ist der Kurs im vergangenen Jahr um das Dreifache gestiegen, ebenso wie bei DocMorris. Diese positiven Entwicklungen machen die beiden Online-Apotheken zu vielversprechenden Anlagemöglichkeiten für Investoren.

