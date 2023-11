Redcare Pharmacy-Aktie: Da ist das Jahreshoch

Die Redcare Pharmacy-Aktie (WKN: A2AR94) setzte ihren seit Monaten andauernden Aufwärtstrend auch in der letzten Woche mit einem Kursgewinn von über +5% fort. Am Freitag stieg das Papier der Online-Apotheke auf ein neues Jahres- und zugleich 12-Monatshoch. Was gibt der Redcare Pharmacy-Aktie so viel Rückenwind?