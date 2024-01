Red White & Bloom Brands Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Red White & Bloom Brands-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,04 CAD einen Abstand von -33,33 Prozent zum GD200 (0,06 CAD) hat. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,04 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Red White & Bloom Brands-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Red White & Bloom Brands in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine klare Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Red White & Bloom Brands wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Red White & Bloom Brands-Aktie liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch der RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Red White & Bloom Brands.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Red White & Bloom Brands in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen hervorgerufen hat. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Red White & Bloom Brands beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".