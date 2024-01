Red Violet Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Dividendenpolitik von Red Violet erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" entspricht.

Die Stimmung und das Buzz rund um Red Violet haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung einbringt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Violet liegt derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 63 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 59 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Red Violet ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.