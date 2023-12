Red Violet Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Red Violet liegt der RSI7 aktuell bei 62,35 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 55,9 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 19,93 USD, was eine Abweichung von +2,41 Prozent darstellt, und der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 19,67 USD, was eine Abweichung von +3,76 Prozent bedeutet. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität in den Diskussionsforen und Meinungsspalten neutral ist. Die Anzahl der Beiträge sowie die Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Red Violet in Bezug auf den RSI, die trendfolgenden Indikatoren, das Sentiment und die Anleger-Stimmung.