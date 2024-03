Red Violet Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das Anleger-Sentiment für Red Violet war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, was auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zurückzuführen ist. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen rund um die Aktie interessiert.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Red Violet wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering war, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Red Violet mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass der Kurs von Red Violet mit 17,83 USD derzeit -2,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Distanz zum GD200 von -9,49 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.