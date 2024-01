Red Violet Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Das Anleger-Sentiment für die Red Violet-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Red Violet diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Dividendenrendite der Red Violet-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 2,25). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 19,7 USD für den Schlusskurs der Red Violet-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,97 USD (+1,37 Prozent Unterschied), weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (19,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Red Violet-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Red Violet zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Red Violet zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Red Violet bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".