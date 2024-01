Red Violet Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Red Violet zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 18,35 USD liegt, was einer Entfernung von -6,99 Prozent vom GD200 (19,73 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 19,86 USD, was wiederum einem Abstand von -7,6 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Red Violet als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung gegenüber Red Violet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Meinungen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Red Violet beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Violet derzeit einen Wert von 19 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 19,85 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 64 Prozent. Auf Grundlage des KGV wird Red Violet daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren, dass Red Violet derzeit gemischte Signale aufweist, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.

