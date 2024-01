Red Violet Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Red Violet wird bei einem Niveau von 100 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit 69,95 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Red Violet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Red Violet von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Red Violet beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.