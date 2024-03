Red Star Macalline Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Red Star Macalline war in den letzten Tagen weitgehend neutral. Es gab keine auffällig positiven oder negativen Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Red Star Macalline daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung gegenüber Red Star Macalline als neutral.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Red Star Macalline-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,5 HKD. Der letzte Schlusskurs von 1,68 HKD weicht somit um -32,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,82 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,69 Prozent), was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Red Star Macalline-Aktie also eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Red Star Macalline liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 (46,97) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein neutrales Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Red Star Macalline weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und nur geringfügige Stimmungsänderungen hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Red Star Macalline daher in diesem Punkt als neutral eingestuft.

