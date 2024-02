Red Star Macalline Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird errechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Red Star Macalline-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 27. Dies bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und liegt bei 64,15. Dies bedeutet, dass die Red Star Macalline-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Red Star Macalline-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Die Aktie wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Red Star Macalline-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Red Star Macalline-Aktie bei 2,65 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,77 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -33,21 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 2,02 HKD eine Differenz von -12,38 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".