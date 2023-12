Red Star Macalline Aktie: Keine Panik!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Red Star Macalline als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Red Star Macalline-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 65,28, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Red Star Macalline-Aktie ein Durchschnitt von 2,92 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,16 HKD (-26,03 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,39 HKD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,62 Prozent Abweichung) auf eine kurzfristige "Schlecht"-Bewertung hin. Somit erhält die Red Star Macalline-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Red Star Macalline gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Stimmung für Red Star Macalline hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.