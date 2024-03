Red Star Macalline Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Red Star Macalline wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,74, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,49 HKD für die Red Star Macalline-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,65 HKD, was einer Abweichung von -33,73 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung des 50-Tages-Durchschnitts von 1,8 HKD liegt auch der letzte Schlusskurs unter diesem Wert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung bei Red Star Macalline in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Vergleich zu den vergangenen Monaten kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält Red Star Macalline in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" bewertet.