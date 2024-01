Red Rock Resorts Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Red Rock Resorts-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 45,46 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 50,38 USD (+10,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 46,75 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,76 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Red Rock Resorts für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Red Rock Resorts-Aktie wurde auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurden überwiegend negative Kommentare festgestellt, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,41 Euro für jeden Euro Gewinn von Red Rock Resorts zahlt. Dies ist 68 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Red Rock Resorts.

Insgesamt wird die Red Rock Resorts-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aufgrund des KGV als "Gut" bewertet, während die Stimmung neutral eingestuft wird.