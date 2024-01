Red Rock Resorts Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Red Rock Resorts derzeit bei 45,36 USD verläuft. Der Aktienkurs von 50,45 USD weist somit einen Abstand von +11,22 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 46,06 USD, was einer Differenz von +9,53 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Diskussionen und führten zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Red Rock Resorts derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Red Rock Resorts mit einer Rendite von 19,81 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt, die bei 35,56 Prozent liegt. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.