Red Rock Aktie: Das ist ein Hammer

Bei der Betrachtung des Aktienkurses im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" fällt auf, dass Red Rock eine Rendite von -71,43 Prozent verzeichnet, was mehr als 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt sich eine deutliche Unterperformance, mit einer mittleren Rendite von -19,66 Prozent gegenüber Red Rocks -71,43 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Red Rock als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Red Rock-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 69,23, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 44,57, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist somit "Neutral".

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Red Rock im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau mit 0 % deutlich schlechter ab, da der Branchendurchschnitt bei 8,51 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Sentiment und der Buzz um Red Rock zeigen in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung. Dies wird anhand der negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Red Rock in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich also, dass Red Rock in verschiedenen Kategorien unterdurchschnittliche Leistungen erbracht hat, was zu den Bewertungen "Schlecht" im Aktienkursvergleich, beim RSI, in Bezug auf Dividenden und beim Sentiment und Buzz führt.