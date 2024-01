Red Rock Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Rock beträgt derzeit 0,74, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 36 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Red Rock lässt sich eine erhöhte Diskussionsintensität feststellen. Dies weist auf eine starke Aktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Red Rock-Aktie bei 0,075 GBP liegt und damit -50 Prozent unter dem GD200 (0,15 GBP), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,12 GBP, was zu einem Abstand von -37,5 Prozent führt. Somit wird der Kurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu Red Rock veröffentlicht wurden. Zudem war in den vergangenen Tagen weder eine starke positive noch negative Diskussion zu verzeichnen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für Red Rock.