Red Rock Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Dividendenrendite von Red Rock beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Red Rock. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion. Allerdings wurde über Red Rock mehr als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Dadurch bekommt die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Rock bei 0,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 98 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Red Rock mit -71,43 Prozent mehr als 56 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,69 Prozent, wobei Red Rock auch hier mit 55,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.