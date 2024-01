Red Rock Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Analyse von Red Rock zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten gering war, was zu einer negativen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was auf eine schlechte Stimmung gegenüber der Aktie hindeutet. Auch die Dividendenrendite von 0 % liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 %, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Red Rock-Aktie um 71,43 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite mit -15,81 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Red Rock-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Red Rock-Aktie somit aufgrund verschiedener Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht".