Red Robin Gourmet Burgers Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Red Robin Gourmet Burgers derzeit bei 10,62 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 6,44 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -39,36 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,53 USD, was einer Abweichung von -32,42 Prozent entspricht, und auch hier wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält Red Robin Gourmet Burgers daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den sozialen Medien eine negative Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Red Robin Gourmet Burgers beträgt 87,39, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt mit 75,72 im Bereich "Schlecht". Somit führt das Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -34,09 Prozent erzielt, was 29,46 Prozent unter dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüter liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt -5,84 Prozent, und Red Robin Gourmet Burgers liegt aktuell 28,24 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.