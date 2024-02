Red Robin Gourmet Burgers Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Red Robin Gourmet Burgers liegt bei 55,82, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Red Robin Gourmet Burgers konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Red Robin Gourmet Burgers auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche konnte Red Robin Gourmet Burgers in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,71 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,19 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +11,9 Prozent im Branchenvergleich für Red Robin Gourmet Burgers bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,3 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Red Robin Gourmet Burgers um 12,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für Red Robin Gourmet Burgers 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Red Robin Gourmet Burgers vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 82,93 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 18 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".