Red Robin Gourmet Burgers Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der gleitende Durchschnittskurs der Red Robin Gourmet Burgers liegt jetzt bei 10,62 USD, während der Aktienkurs selbst 6,44 USD beträgt. Dies ergibt eine Distanz von -39,36 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 9,53 USD, was einer Abweichung von -32,42 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im letzten Jahr wurde die Aktie von Red Robin Gourmet Burgers von Analysten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 179,5 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Red Robin Gourmet Burgers beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,84 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen positive Diskussionen überwogen und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung unter den Anlegern an 12 Tagen überwiegend neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Red Robin Gourmet Burgers diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.