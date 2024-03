Red Robin Gourmet Burgers Aktie: Jetzt knallt es!

Anleger: Das Anleger-Sentiment für Red Robin Gourmet Burgers basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über das Unternehmen diskutiert. An einem Tag überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Die Performance von Red Robin Gourmet Burgers in den vergangenen 12 Monaten betrug -34,09 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich um -1,66 Prozent, was einer Underperformance von -32,43 Prozent für Red Robin Gourmet Burgers entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,49 Prozent im letzten Jahr. Red Robin Gourmet Burgers lag 32,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite von Red Robin Gourmet Burgers beträgt derzeit 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 3,2 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,2 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 22,83. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Red Robin Gourmet Burgers zahlt die Börse 22,83 Euro. Dies sind 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 46. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.