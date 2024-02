Qnb Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Aktie von Qnb wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 6,9 liegt es insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 18,86 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Qnb derzeit eine Rendite von 5,58 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 % im Bereich "Handelsbanken". Dies führt zu einer Differenz von 133,28 Prozentpunkten und der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Qnb eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Qnb daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Qnb-Aktie derzeit bei 24,04 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 24,5 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +1,91 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Qnb-Aktie mit einem Niveau von -5,33 Prozent unter dem GD50, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".