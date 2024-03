Red Robin Gourmet Burgers Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Red Robin Gourmet Burgers war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab drei Tage, an denen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit wird Red Robin Gourmet Burgers insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Red Robin Gourmet Burgers liegt aktuell bei 92,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Somit erhält Red Robin Gourmet Burgers insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Robin Gourmet Burgers beträgt 22, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet angesehen werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt um -37,13 Prozent über dem GD200 und um -31,57 Prozent über dem GD50. Somit entspricht die Aktie insgesamt dem Rating "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Red Robin Gourmet Burgers, basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative-Stärke-Index, dem KGV und der technischen Analyse. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.