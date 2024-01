Red River Bancshares Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Samsara":

Die Anleger-Stimmung für Red River Bancshares hat sich in den letzten zwei Wochen laut einer Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in den sozialen Medien als positiv erwiesen. Die überwiegend neutralen Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, lassen die Stimmung auf "Gut" einstufen.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength Index (RSI) bei 85,63 liegt, was auf eine "überverkaufte" Situation hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,19 und deutet auf eine "Neutrale"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlechte" Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Red River Bancshares liegt aktuell bei 49,21 USD, während der Aktienkurs bei 53,73 USD liegt, was einer positiven Differenz von +9,19 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 51,73 USD, was einer Differenz von +3,87 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hierbei eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Daher wird die langfristige Stimmung als "Neutral" eingestuft.