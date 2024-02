Red Light Holland Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Red Light Holland-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,055 CAD, was einem Unterschied von -21,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,06 CAD) liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,33 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Red Light Holland in den letzten Wochen deutlich verbessert, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Red Light Holland-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 60, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Red Light Holland-Aktie.