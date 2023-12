Red Light Holland Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei Red Light Holland verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Dies geht aus einer Analyse der Kommunikationsfrequenz und des Sentiments in den sozialen Medien hervor. Die Anlegerdiskussion war größtenteils von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Red Light Holland-Aktie derzeit -8,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen ergibt sich eine negative Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -31,25 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 61,54 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird daher auch auf Ebene des Relative Strength Indikators eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben.