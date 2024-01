Red Light Holland Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Red Light Holland haben in den letzten Wochen stark abgenommen. Die Analyse zeigt, dass die Diskussionsstärke in den sozialen Medien gesunken ist, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und das Interesse.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Red Light Holland zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Red Light Holland gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Jedoch erhält sie ein "Gut"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.