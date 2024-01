Red Hill Iron Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufssituation kann auf kurzfristige Kursrücksetzer hindeuten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Red Hill Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,43 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 47,97 eine neutrale Bewertung an.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Red Hill Minerals-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Red Hill Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 4,53 AUD angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5,06 AUD um +11,7 Prozent darüber, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 4,72 AUD eine positive Abweichung von +7,2 Prozent. Somit erhält die Red Hill Minerals-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment der Red Hill Minerals-Aktie zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.