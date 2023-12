Red Electrica Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Redeia-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 14,995 EUR liegt und somit 2,88 Prozent unter dem GD200 (15,44 EUR) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 15,07 EUR, was einem Abstand von -0,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Redeia-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Redeia überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Anleger führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen in den letzten Tagen eine positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Redeia-Aktie liegt bei 79 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 53,28 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Redeia.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Redeia in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso konnte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.