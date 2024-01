Red Electrica Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Redeia zeigen keine signifikanten Ausschläge, wie unsere Analyse zeigt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Redeia-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 56,38 keine überkauften oder -verkauften Signale, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Redeia-Aktie mit 15,015 EUR derzeit -0,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf 200-Tage-Basis beträgt die Distanz zum GD200 -2,63 Prozent, weshalb auch hier die Einstufung "Neutral" lautet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Negative Diskussionen wurden an nur zwei Tagen verzeichnet, während an zwei weiteren Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Redeia diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Redeia basierend auf unserer Analyse der Sentiment- und Buzz-Daten sowie der technischen Analyse.