Red Cat Holdings Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Red Cat-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,837 USD lag, was einem Rückgang um 12,81 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,96 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs von 0,84 USD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,84 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Red Cat-Aktie einen Wert von 12,72 für den RSI7 und 52,36 für den RSI25 auf. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Red Cat eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderung.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.