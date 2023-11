RedFlow wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel aufzeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Redflow-Aktie weist einen Wert von 90 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI (54,55) keine Über- oder Unterkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Redflow.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Redflow-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,2 AUD um 11,25 Prozent vom aktuellen Kurs (0,1775 AUD) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,2 AUD um 11,25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Redflow in den letzten vier Wochen verzeichnet werden konnte. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Insgesamt erhält Redflow auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Redflow eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Redflow daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Redflow von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.