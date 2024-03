RedFlow Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Olin":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Redflow wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Redflow in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Redflow-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 40, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Redflow damit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Redflow in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten auf eine insgesamt positive Einschätzung hin, wodurch sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut" ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Redflow-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,15 AUD) weicht somit -21,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Redflow-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.