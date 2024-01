Recursion Pharmaceuticals Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Recursion-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, die eine positive Bewertung ergab. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,04 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 11,93 USD lag, was einem Unterschied von +48,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergab einen Wert von 7,59 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +57,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt lag, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führte. Somit erhält die Recursion-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 33,04, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) zeigt der Wert von 25, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab 12 positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Recursion daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein insgesamt positives Bild für die Recursion-Aktie. Die Diskussionsintensität war erhöht, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Recursion insgesamt ein "Gut"-Wert.