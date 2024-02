Recursion Pharmaceuticals Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Recursion-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 8,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,43 USD liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von +43,7 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,99 USD, wobei der letzte Schlusskurs hier ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+24,42 Prozent) liegt. Somit erhält die Recursion-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating und wird insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. In den vergangenen zwei Wochen wurde Recursion von privaten Nutzern als besonders positiv bewertet, und auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Tage überwogen die positiven Themen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine positive Entwicklung hin. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, und auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale für die Recursion-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,17 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,22, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Recursion-Aktie somit eine positive Bewertung und wird für verschiedene Aspekte mit einem "Gut" bewertet.