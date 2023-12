Recursion Pharmaceuticals Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Diskussionen über Recursion in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten Wochen gab es überwiegend positive Meinungen und Themen zu dem Unternehmen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Recursion-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,85 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,44 USD weicht um -5,22 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (6,47 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+14,99 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Recursion-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Recursion-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 37,61). Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Recursion.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Nutzer im Internet sind ebenfalls wichtige Faktoren. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Recursion blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Recursion bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.