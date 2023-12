Recursion Pharmaceuticals Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Biotechnologieunternehmen Recursion hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Recursion. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 11 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 6,59 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Recursion festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 10,32 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,91 USD als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 6,89 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Recursion liegt bei 22,74, was als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 28 auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt erhält Recursion daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Recursion auf Basis der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine "Gut"-Bewertung.