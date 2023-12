Recursion Pharmaceuticals Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Recursion erhält "Gut"-Bewertung von Analysten und Anlegern

Analysteneinschätzung:

Laut 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt Recursion eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus einer "Gut"-, zwei "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 11 USD pro Aktie ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 6,59 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Anlegerstimmung:

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Recursion, mit 13 positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Relative Strength Index (RSI):

Der RSI von Recursion liegt bei 22,74, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt.

Technische Analyse:

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Recursion-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 7,91 USD, was einer deutlichen Überbewertung von 30,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 6,89 USD zeigt eine Überbewertung von 49,78 Prozent, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Recursion sowohl von Analysten als auch von Anlegern eine "Gut"-Bewertung, was auf eine positive Entwicklung und Potenzial hinweist.

