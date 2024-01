Recursion Pharmaceuticals Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktie von Recursion wird von Analysten derzeit als "Neutral" eingeschätzt. Dabei liegen insgesamt eine positive Bewertung, zwei neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 11 USD, was eine potenzielle Performance von 11,56 Prozent darstellt, da die Aktie aktuell bei 9,86 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Recursion-Aktie mit einem Kurs von 9,86 USD derzeit um +36,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +23,71 Prozent zum GD200 positiv bewertet. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Recursion. Von insgesamt 14 Tagen waren 13 positiv und nur einer negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Recursion in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Recursion-Aktie kurzfristig sowie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 32,09, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Recursion-Aktie in Bezug auf den RSI.