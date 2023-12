Recursion Pharmaceuticals Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Aktuell liegt der RSI bei 15,02 und der RSI25 bei 26,61, was auf eine gute Bewertung hinweist.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Recursion 1-mal als "Gut", 2-mal als "Neutral" und 0-mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 9,45 USD wird eine erwartete Entwicklung von 16,4 Prozent prognostiziert, wodurch eine insgesamt gute Bewertung entsteht.

Die technische Analyse zeigt, dass Recursion sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis als "Gut" bewertet wird, basierend auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Recursion waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.