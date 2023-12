Recursion Pharmaceuticals Aktie: Interessante Aussichten?

Die Aktie der Recursion wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer guten, zwei neutralen und keiner schlechten Bewertung versehen, was zu einer langfristigen neutralen Einschätzung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 32 für die Recursion-Aktie, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 26,92, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine gute Bewertung des Wertpapiers ergibt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Recursion-Aktie mit 34,59 Prozent über dem GD200, was als ein gutes Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 7,06 USD, was einem Abstand von +51,56 Prozent entspricht und somit ebenfalls als ein gutes Signal eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Bewertungen von Analysten, des RSI und der technischen Analyse insgesamt eine gute Bewertung der Aktie der Recursion.