Recursion Pharmaceuticals Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Recursion einmal mit "Gut" bewertet, zweimal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht". Langfristig ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating von institutioneller Seite. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Recursion aus dem letzten Monat. Die Analysten bewerten den aktuellen Kurs der Aktie mit 9,45 USD und erwarten eine Entwicklung von 16,4 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 11 USD ergibt. Diese Prognose wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt erhält die Aktie von institutionellen Analysten daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Recursion diskutiert. An 12 Tagen überwogen die positiven Themen, an einem Tag die negativen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die positiven Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder ändern, abhängig von der Diskussionsintensität in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. In Bezug auf die Diskussionintensität zu Recursion wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einem "Gut"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Recursion-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine positive Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,45 USD liegt, was eine Abweichung von +19,92 Prozent bedeutet. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 6,64 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +42,32 Prozent darstellt. Insgesamt erhält Recursion daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.